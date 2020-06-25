25 червня: географія поширення нових 29 випадків COVID на Тернопільщині

Станом на 25 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1815 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1658 випадків – дорослі, 157 випадків – діти), з них 27 летальних. Видужало 1102 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1275 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 998 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 365 (99 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 7 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 87 (67 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 35 (17 одужало);

– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 75 (34 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 5 (4 одужало);

– Козівський район – 62 (26 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 423 (336 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 70 (19 одужало);

– Монастириський район – 197 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (17 одужало);

– Тернопільський район – 109 (39 одужало);

– Чортківський район – 81 (55 одужало);

– Шумський район – 198 (128 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 5 осіб

✅проведено 827 досліджень методом ПЛР.

✅проведено тестування біоматеріалу від 91 особи методом ІФА. У 0 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

✅підтверджено 29 випадків зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (15 осіб)

⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Великий Глибочок – 1

⭕️Кременецький район (2 особи):

• м. Кременець – 2

⭕️Шумський район (2 особи):

• с. Бриків – 1

• с. Круголець – 1

⭕️Козівський район (2 особи):

• с. Денисів – 2

⭕️Гусятинський район (1 особа):

• м. Хоростків – 1

⭕️Збаразький район (2 особи):

• смт. Вишнівець – 2

⭕️Чортківський район (4 особи):

•. м. Чортків – 1

• с. Біла – 2

• с. Палашівка – 1