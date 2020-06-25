Парковка під забудову: чий інтерес «ховається» біля “Галичини”?

Нещодавно ми писали про те, як у Тернополі на одну парковку стало менше. Йдеться про ділянку поруч із готелем “Галичина”, навпроти Тернопільського ставу. Якщо раніше там можна було залишити авто, то тепер, згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради, на землі можна звести приватний будинок.

“Відвести земельну ділянки у власність площею до 0,0735 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. Чумацька”,- йдеться в рішенні сесії міської ради. Депутати міської ради двічі голосували за дозвіл на розробку проекту землеустрою і з другої спроби його погодили. Так само з другого разу народні обранці затверджували проект. Знайшлося лише 26 депутатів, які проголосували “За”. Тоді дозвіл на ділянку отримав Анатолій Васильович Дубінецький. Збіг це чи ні, але, імовірно, його донька фігурує у декларації заступниці міського голови Тернополя Вікторії Остапчук. Якщо це не однофамільці, то Вікторія Остапчук винаймає житло у бухгалтерки з Кременця, батько якої й отримав від депутатів дозвіл забудувати парковку. Минув рік. Жодних дій на ділянці Анатолій Дубінецький не розпочав. І, очевидно, не збирається. Адже ділянка належить не йому, а будівельній компанії…



Перші особи міста?

Про те, що ділянка, яку рік тому віддали під житлову забудову, сьогодні належить приватній фірмі, ми дізналися через запит до Державного земельного кадастру. У відповіді вказано, що 0,0735 га землі тепер належать ТОВ “Капітал-інвестування”. Через публічний реєстр фізичних та юридичних осіб ми з’ясували, що це товариство створили нещодавно, шість місяців тому. І єдиним засновником та керівником є Тарас Кедик. Статутний капітал цього “свіжоспеченого” ТОВ – 1000 гривень. Тараса Кедика добре знають у міській раді. В 2018 році він, як фізична особа-підприємець, надавав послуги із закупівлі картингів та шин до них на майже мільйон гривень.

Також знайомий Кедик і для родини міського голови Тернополя. Адже рідний брат дружини Сергія Віталійовича – Богдан Вербовий є співзасновником ТОВ “СІО” разом з ТОВ “Нова Генерація”, співвласником якої є Тарас Кедик. Тобто новий власник парковки і родич мера по лінії дружини – бізнес-партнери. Недарма, коли ми запитували у деяких депутатів міської ради про цю ділянку, народні обранці “ховали” очі в землю. Лише дехто “тихо” озвучував, що це питання зачіпає інтереси першої особи міста…

Тернопіль Вечірній