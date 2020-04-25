25 квітня: 565 хворих на COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 25 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 565 випадках діагноз лабораторно підтверджений (529 випадків – дорослі, 36 випадків – діти), з них 8 летальних.
Видужало 55 осіб (м. Тернопіль – 5, Козівський район – 2, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 3, Зборівський район – 1, Бережанський район – 1, Монастириський район – 37, Заліщицький район – 5).
За попередню добу офіційно підтверджено 33 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (4 особи).
Збаразький район (4 особи):
• смт. Вишнівець – 1
• с. Раковець – 3
Тернопільський район (1 особа):
• смт. Великі Бірки – 1
Заліщицький район (8 осіб):
• м. Заліщики – 4
• с. Касперівці – 1
• с. Поділля – 1
• с. Мишків – 1
• с. Нагоряни – 1
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 2
• с. Добриводи – 1
• с. Велеснів – 1
Кременецький район (3 осби):
• м. Почаїв – 1
• с. Града – 2
Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Ромашівка – 3