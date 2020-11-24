У Тернополі на півторарічну дитину впало скло з дверей

23 листопада о 16.52 бригада швидкої виїжджала на вул. С. Бандери у Тернополі, де надавала допомогу півторарічному хлопчикові.

За словами матері, на дитину впало скло з дверей, яке раптово розбилося від їх гучного закривання. Над лівою бровою у дитини була різана рана розміром 1 на 1 см, з якої сильно струменіла кров. Із різаною раною надбрівної ділянки, після наданої допомоги та накладення асептичної пов’язки, хлопчика шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.