Небезпека фальсифікацій на виборах у Тернополі

З кількох джерел активісти “Сили людей” отримали інформацію, що окремими учасниками виборчого процесу готуються як мінімум два види фальсифікацій:

Продаж фото заповненого бюлетеня за потрібну партію і кандидата.

Виборець в кабінці для голосування після заповнення бюлетеня має його сфотографувати. Згодом, навівши фото як доказ «правильного» голосування, – отримати обумовлену винагороду в кілька сотень гривень.

«Карусель» (продаж незаповненого бюлетеня).

Виборець, отримавши “на руки” чотири бюлетені, один з них в кабінці для голосування ховає в одяг і непомітно вкидає в скриньку лише три. Згодом за винагороду віддає незаповнений бюлетень замовнику, а інша спеціальна людина за якийсь час, вкидає вже наданий заповнений і виносить пустий.

Закликаємо усі партії, кандидатів, членів дільничних виборчих комісій, спостерігачів та представників поліції докласти всіх зусиль щоб не дозволити реалізувати ці чи інші фальсифікації.