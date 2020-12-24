272 одужали, 243 інфікувались COVID-19 та 2 померли. Офіційно на 24 грудня у Тернопільській області
243 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 24 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2 (чоловік 70 р. Борщівський район с. Іванків, жінка 74 р. м. Кременець)
одужало –272 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 839
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 32973 особи;
одужало – 28986 осіб;
летальних випадків – 446 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –8925 (7450 одужало, 103 летальних, 1372 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1727 (1521 одужало, 18 летальних, 188 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1531 (1392 одужало, 28 летальних, 111 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1205 (1124 одужало, 18 летальних, 63 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1648 (1498 одужало, 26 летальних, 124 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1432 (1286 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 117 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1583 (1302 одужало, 20 летальних, 261 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 729 (696 одужало, 10 летальних, 23 продовжують хворіти);
– Козівський район – 986 (818 одужало, 7 летальних, 161 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1876 (1673 одужало, 29 летальних, 174 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 881 (785 одужало, 2 летальних, 94 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1146 (1071 одужало, 22 летальних, 53 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1337 (1147 одужало, 16 летальних, 174 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 454 (422 одужало, 3 летальних, 29 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1354 (1249 одужало, 28 летальних, 77 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2800 (2423 одужало, 33 летальних, 344 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2318 (2127 одужало, 33 летальних, 158 продовжують хворіти);
– Шумський район – 1041 (1002 одужало, 20 летальних, 19 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (66 осіб)
Бережанський район (20 осіб):
• м. Бережани – 12
• с. Шибалин – 1
• с. Гиновичі – 1
• с. Нараїв – 2
• с. Потутори – 2
• с. Саранчуки – 1
• с. Гайок – 1
Борщівський район (11 осіб):
• м. Борщів – 2
• с. Стрілківці – 2
• с. Лосяч – 3
• с. Нивра – 1
• с. Гуштин – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Іване-Пусте – 1
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 2
• смт Золотий-Потік – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Підлісся – 1
• с. Язловець – 1
Гусятинський район (6 осіб):
• м. Копичинці – 2
• с. Самолусківці – 1
• с. Сухостав – 1
• с. Оленівка – 1
• с. Оришківці – 1
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Печорна – 2
Збаразький район (22 особи):
• м. Збараж – 1
• смт Вишнівець – 3
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Мишківці – 1
• с. Бодаки – 3
• с. Шимківці – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 3
• с. Доброводи – 1
• с. Залужжя – 3
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Синява – 2
• с. Базаринці – 1
• с. Травневе – 1
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 2
Козівський район (12 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Великий Ходачків – 2
• с. Плотича – 1
• с. Дибще – 2
• с. Козівка – 1
Кременецький район (16 осіб):
• м. Кременець – 9
• с. Рудка – 2
• с. Шпиколоси – 2
• с. Білокриниця – 1
• с. Комарин – 1
• с. Іква – 1
️Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Нападівка – 1
️Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 2
Підволочиський район (7 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• с. Мислова – 1
• с. Голотки – 1
• с. Богданівка – 1
• с. Остап’є – 1
• с. Шельпаки – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Гнильче – 1
• с. Мирне – 1
Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 3
• с. Іванівка – 1
Тернопільський район (33 особи):
• смт Великі Бірки – 1
• смт Велика Березовиця – 6
• с. Малий Ходачків – 2
• с. Великі Гаї – 2
• с. Ігровиця – 1
• с. Мар’янівка – 5
• с. Домаморич – 1
• с. Біла – 2
• с. Острів – 3
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Дичків – 2
• с. Білоскірка – 1
• с. Петриків – 2
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Настасів – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Кип’ячка – 1
️Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (6 осіб):
• м. Шумськ – 3
• с. Кутянка – 1
• с. Стіжок – 2