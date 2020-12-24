272 одужали, 243 інфікувались COVID-19 та 2 померли. Офіційно на 24 грудня у Тернопільській області

243 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 24 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 2 (чоловік 70 р. Борщівський район с. Іванків, жінка 74 р. м. Кременець)

одужало –272 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 839

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 32973 особи;

одужало – 28986 осіб;

летальних випадків – 446 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8925 (7450 одужало, 103 летальних, 1372 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1727 (1521 одужало, 18 летальних, 188 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1531 (1392 одужало, 28 летальних, 111 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1205 (1124 одужало, 18 летальних, 63 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1648 (1498 одужало, 26 летальних, 124 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1432 (1286 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 117 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1583 (1302 одужало, 20 летальних, 261 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 729 (696 одужало, 10 летальних, 23 продовжують хворіти);

– Козівський район – 986 (818 одужало, 7 летальних, 161 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1876 (1673 одужало, 29 летальних, 174 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 881 (785 одужало, 2 летальних, 94 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1146 (1071 одужало, 22 летальних, 53 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1337 (1147 одужало, 16 летальних, 174 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 454 (422 одужало, 3 летальних, 29 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1354 (1249 одужало, 28 летальних, 77 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2800 (2423 одужало, 33 летальних, 344 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2318 (2127 одужало, 33 летальних, 158 продовжують хворіти);

– Шумський район – 1041 (1002 одужало, 20 летальних, 19 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (66 осіб)

Бережанський район (20 осіб):

• м. Бережани – 12

• с. Шибалин – 1

• с. Гиновичі – 1

• с. Нараїв – 2

• с. Потутори – 2

• с. Саранчуки – 1

• с. Гайок – 1

Борщівський район (11 осіб):

• м. Борщів – 2

• с. Стрілківці – 2

• с. Лосяч – 3

• с. Нивра – 1

• с. Гуштин – 1

• с. Бурдяківці – 1

• с. Іване-Пусте – 1

Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 2

• смт Золотий-Потік – 1

• с. Трибухівці – 2

• с. Підлісся – 1

• с. Язловець – 1

Гусятинський район (6 осіб):

• м. Копичинці – 2

• с. Самолусківці – 1

• с. Сухостав – 1

• с. Оленівка – 1

• с. Оришківці – 1

Заліщицький район (5 осіб):

• м. Заліщики – 3

• с. Печорна – 2

Збаразький район (22 особи):

• м. Збараж – 1

• смт Вишнівець – 3

• с. Старий Вишнівець – 1

• с. Мишківці – 1

• с. Бодаки – 3

• с. Шимківці – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 3

• с. Доброводи – 1

• с. Залужжя – 3

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Синява – 2

• с. Базаринці – 1

• с. Травневе – 1

Зборівський район (3 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Озерна – 2

Козівський район (12 осіб):

• смт Козова – 6

• с. Великий Ходачків – 2

• с. Плотича – 1

• с. Дибще – 2

• с. Козівка – 1

Кременецький район (16 осіб):

• м. Кременець – 9

• с. Рудка – 2

• с. Шпиколоси – 2

• с. Білокриниця – 1

• с. Комарин – 1

• с. Іква – 1

Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Нападівка – 1

Монастириський район (3 особи):

• м. Монастириська – 1

• сел. Коропець – 2

Підволочиський район (7 осіб):

• смт Підволочиськ – 2

• с. Мислова – 1

• с. Голотки – 1

• с. Богданівка – 1

• с. Остап’є – 1

• с. Шельпаки – 1

Підгаєцький район (2 особи):

• с. Гнильче – 1

• с. Мирне – 1

Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 3

• с. Іванівка – 1

Тернопільський район (33 особи):

• смт Великі Бірки – 1

• смт Велика Березовиця – 6

• с. Малий Ходачків – 2

• с. Великі Гаї – 2

• с. Ігровиця – 1

• с. Мар’янівка – 5

• с. Домаморич – 1

• с. Біла – 2

• с. Острів – 3

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Дичків – 2

• с. Білоскірка – 1

• с. Петриків – 2

• с. Івачів Горішній – 1

• с. Настасів – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Кип’ячка – 1

️Чортківський район (9 осіб):

• м. Чортків – 7

• с. Великі Чорнокінці – 1

• с. Білобожниця – 1

Шумський район (6 осіб): • м. Шумськ – 3 • с. Кутянка – 1 • с. Стіжок – 2