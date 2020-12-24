Варшавський мікрорайон – один з наймасштабніших архітектурних проектів у Тернополі, який будує компанія КРЕАТОР-БУД. Це багатофункціональний комплекс з максимально насиченою соціальною та торгово-офісною інфраструктурою у проекті європейського рівня. Мікрорайон розвивається і сьогодні є одним з найцікавіших в плані інвестицій та житла.

Мікрорайон передбачає:

Власний дитячий садок та школа для дітей мікрорайону

Спортивний комплекс з фітнес-центром

Торгово-розважальний комплекс з промтоварним та продуктовим гіпермаркетом, відділення банку та пошти, салон краси, ремонт одягу та взуття, аптеки, хімчистка та інші приміщення громадського призначення)

Спортивні та відпочинкові майданчики для дітей та дорослих

інтерактивні тематичні дитячі майданчики з сучасним м’яким покриттям

Озеленення дворів, затишний сквер та духовний центр на території мікрорайону

Панорамні вікна, Європейська архітектура та енергозберігаючі технології, кольорова гама будинків зручна для орієнтації в просторі

Від Варшавського мікрорайону до Парку Національного відродження компанією Креатор-Буд збудовано сучасний надземний пішохідний міст.

Нова тролейбусна та автобусна лінія забезпечить зручне транспортне сполучення з сусідніми вулицями мікрорайону (вул. 15 квітня, Протасевича, Сахарова, Корольова)

Поруч Варшавського мікрорайону запроектований новий автовокзал

Відділ продажів квартир працює на території будівництва мікрорайону (Підволочиське шосе, що поруч Збаразького кільця), інформацію щодо придбання квартири можна отримати за телефоном 097 352 70 07 та на сайті компанії: www.kreator-bud.com