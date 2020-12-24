Ухвалено бюджет Тернопільщини на 2021 рік

23 грудня відбулося 3 пленарне засідання Тернопільської обласної ради VII скликання.

Серед низки питань порядку денного було ухвалення бюджету області на 2021 рік.

Цьогоріч депутати вирішили не зволікати з ухваленням цього питання.

Ухвалення бюджету підтримало 60 депутатів.

Прогноз доходів обласного бюджету становить 801 мільйон гривень.

Головними джерелами доходів обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб – 735 млн гривень, податок на прибуток підприємств – 37 млн гривень; рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів – 7,3 млн гривень, плата за надання адміністративних послуг – 20 млн гривень, частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, – 240 тис. гривень; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, – 350 тис. гривень, орендна плата за водні об’єкти – 380 тис. гривень, інші надходження – 730 тис. гривень.

— Вітаю депутатський корпус і всю громаду Тернопільщини з консолідованим рішенням. Розуміючи всю відповідальність перед нашими земляками що ми ухвалили головний фінансовий документ на наступний рік, — зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.