28 березня: У Заліщицькому районі 9 випадків зараження коронавірусос

Оперативний штаб з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території Заліщицького району інформує, що станом на 28 березня 2020 року у районі зафіксовано ще 5 випадків зараження коронавірусом, серед них і у працівників відділу у Заліщицькому районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області.

За інформацією Заліщицької РДА, проводиться дезінфекція будинків, де проживають хворі та громадських місць вищевказаних населених пунктів.

Наразі одну особу госпіталізували, інші у сімейних лікарів проходять обстеження щодо стану їх здоров’я.

Вчора, за повідомленням РДА у районі було 4 хворих на коронавірус.