28 квітня двоє людей померли: 12 смертей від COVID-19 у Тернопільській області

Згідно даних поданих ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” за добу в області від коронавірусу померли дві людини.

Обидві смерті в Шумському районі – м. Шумськ та с. Потуторів. Померлим було 66 та 55 років відповідно.

Обидва випадки підтверджено лабораторно. У священнослужителя з Потуторова аналіз на дослідження брали при житті, а ось у шумчанина, якого госпіталізовано вчора у лікарню, після смерті.

Загалом через коронавірус у районі померло троє осіб.

“Чоловіки померли 27-го квітня в Шумській лікарні. У 55-річного чоловіка була двобічна пневмонія та хронічний бронхіт. 66-річний пацієнт, був онкохворий і мав гіпертонію”, – розповів Володимир Паничев Суспільному.

Раніше на Тернопільщині померли 10 людей:

26-го квітня в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна пацієнтка.

25-го квітня в Заліщицькій лікарні на Тернопільщині від коронавірусу померла 73-річна мешканка Чернівецької області.

24 квітня у Заліщиках померла 70-річна жінка.

19-го квітня померли: 58-річний чоловік з Шумська та 43-річна жінка з Почаєва.

8-го квітня 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка Монастириського району.

8-го квітня помер мешканець Заліщиків, 62-річний чоловік;

6-го квітня помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19;

2-го квітня 57-річна жителька Козівського району;

25 -го березня помер – 68-річний житель Монастириського району.

Нагадаємо, станом на 28 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 664 випадках діагноз лабораторно підтверджений (624 випадки – дорослі, 40 випадків – діти), з них 12 летальних.