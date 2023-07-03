3-7 липня в окремих будинках на вул. Гайовій буде спостерігатися понижений тиск води

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, з 08:00 год 03 липня до 20:00 год 07 липня в окремих будинках на вул. Гайовій періодично спостерігатиметься пониження тиску води або можлива її тимчасова відсутність.

Просимо споживачів за можливості уникати інтенсивного розбору води (наприклад, тривалого використання пральних чи посудомийних машин).

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та заклик