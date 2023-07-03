Померла жінка, яка потрапила під колеса автобуса у Тернополі

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у п’ятницю, 30 червня, близько 18 години у Тернополі на території автовокзалу.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса «Mercedes-Benz», який виконував міжміський рейс, під час початку руху допустив наїзд заднім колесом на жінку, яка впала під транспортний засіб. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла, 65-річна жителька Кременецького району, померла у лікарні.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.