Сьогодні вночі ППО знищила 13 безпілотників

Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку.

Загалом зафіксовано пуски 17 «шахедів».

💥У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

✈️ За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

🤝 Сьогодні ж, 3-го липня, вітаємо зенітні ракетні війська Повітряних Сил і у черговий раз дякуємо захисникам неба за бойову роботу!

🇺🇦 Разом – до перемоги!