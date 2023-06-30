10:43 | 30.06.2023
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30 червня буде тимчасово змінено рух тролейбусів №10, №2, №7

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У зв’язку з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїзної частини на просп. Степана Бандери (на ділянці від бульв. Данила Галицького в напрямку Збаразького кільця),  30 червня буде змінено рух окремих тролейбусів.

Зокрема, деякі тролейбуси здійснюватимуть рух за такими маршрутами:

  • тролейбус № 10 – курсуватиме через вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича далі по маршруту;
  • тролейбус №2 – курсуватиме через вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича, просп. Степана Бандери далі по маршруту;
  • тролейбус №7 – курсуватиме від вул. Слівенської з поворотом ліворуч через просп. Степана Бандери, вул. Руську, вул. Князя Василя Костянтина Острозького і далі по маршруту.

Автобуси маршруту №13 рухатимуться по смугах.

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