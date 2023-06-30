30 червня буде тимчасово змінено рух тролейбусів №10, №2, №7

У зв’язку з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття проїзної частини на просп. Степана Бандери (на ділянці від бульв. Данила Галицького в напрямку Збаразького кільця), 30 червня буде змінено рух окремих тролейбусів.

Зокрема, деякі тролейбуси здійснюватимуть рух за такими маршрутами:

тролейбус № 10 – курсуватиме через вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича далі по маршруту;

тролейбус №2 – курсуватиме через вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича, просп. Степана Бандери далі по маршруту;

тролейбус №7 – курсуватиме від вул. Слівенської з поворотом ліворуч через просп. Степана Бандери, вул. Руську, вул. Князя Василя Костянтина Острозького і далі по маршруту.

Автобуси маршруту №13 рухатимуться по смугах.