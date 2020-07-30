Пневмошолом – інноваційна розробка команди науковців тернопільського університету

Задля ефективного захисту від небезпечних інфекційних агентів, а також від коронавірусу команда науковців ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського розробила унікальний прототип мобільної системи респіраторного захисту органів дихання з форсованим припливом повітря (концепт-модель пневмошолома), що немає аналогів у світі. Для вивчення рівня біологічного захисту запланована оцінка проникності системи та деяких її компонентів для вірусних, бактерійних і токсичних агентів.

Проблема профілактики інфікування коронавірусом залишається однією з найважливіших завдань сучасної медицини. За своїми масштабами, економічними збитками та прогнозованими соціальними наслідками пандемія стала подією, небаченою з часів минулого століття. Згідно з рекомендаціями ВООЗ найбільш поширеними заходами, спрямованими на запобігання зараження коронавірусною хворобою є соціальна дистанція, гігієна рук та органів дихання. При цьому складною проблемою залишається захист медичного персоналу та осіб, які змушені контактувати з інфікованими пацієнтами, в яких підтверджено наявність COVID-19.

Засоби індивідуального захисту обирають з огляду на характер взаємодії з пацієнтом і потенційний шлях інфікування. В медицині їх використовують для захисту слизових оболонок, дихальних шляхів, шкіри й одягу від контакту з інфекціями. Костюми, халати, маски, респіратори класу захисту FFP2, захисні окуляри, щитки та рукавички повинні відповідати державним стандартам (Відповідність ДСТУ EN 14126:2008 та ДСТУ EN 13034:2017, ДСТУ EN 14605:2017, ДСТУ EN 14683:2014, ДСТУ EN 149:2017). Але, на жаль, застосування цих засобів не забезпечує повний захист від інфікування. Адже кожен п’ятий інфікований коронавірусом в Україні – медичний працівник. Здебільшого це спеціалісти, що виконують доаерозоль-генерувальні процедури: співробітники реанімаційних і патологоанатомічних відділень, палат інтенсивної терапії. До групи ризику також входять працівники лабораторій, які виявляють у біоматеріалах наявність COVID-19.

Серед сучасних найбільш ефективних індивідуальних засобів захисту від інфекції вважають ізоляційні скафандри, пневмокостюми, пневмокапюшони що використовують у лабораторіях 3-го та 4-го рівня біологічної безпеки при роботі з особливо небезпечними інфекційними агентами, що можуть призвести до смертельних захворювань.

Повітря через фільтр подається компресором у середину ізолювального скафандра та створює там позитивний тиск. За аналогічним принципом працюють респіраторні системи захисту з протиаеорозольним фільтром, ізоляційні засоби захисту з позитивним притоком повітря – пневмокапюшон, пнемокостюм. Але використання вищевказаних захисних засобів можливе в умовах спеціалізованих лабораторій з ізоляційними шлюзами та антисептичними аерозольними системами і в економічному сенсі є недоступним для вітчизняної системи охорони здоров’я. Натомість загальновживані засоби індивідуального захисту є далекими від ідеалу: дороге обладнання, тривалий процес екіпірування, дискомфорт під час експлуатації (запотівання візерів, пересихання слизових оболонок, розвиток гіпоксії внаслідок тривалого використання тощо).

Задля ефективного захисту від небезпечних інфекційних агентів, у тому числі й від коронавірусу, команда науковців ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського розробила унікальний прототип мобільної системи респіраторного захисту органів дихання з позитивним припливом повітря.

Прототип немає аналогів у світі та представлений у вигляді пневмошолома з портативною системою подачі повітря й подвійною фільтрацією.

Вперше система пневмошолома поєднує в собі низку істотних переваг та інноваційних рішень:

– швидке екіпірування (до 20 секунд), що не потребує сторонньої допомоги, простота та доступність експлуатації;

– низька собівартість (порівняно з існуючими закордонними високотехнологічними засобами захисту);

– компактність і мобільність системи форсованої подачі повітря в контур, яка є складовою частиною шолому;

– компактність та мобільність системи фільтрації повітря в контур, що також є складовою частиною шолому;

– компактність і мобільність системи енергозабезпечення пневмошолома з можливістю гарячої заміни акумулятора;

– легкість, мобільність, ергономічність пневмошолома.

Таким чином інноваційна система захисту від потенційно небезпечних інфекційних агентів потребує розширеного дослідження задля подальшого вдосконалення та серійного виробництва. Широке клінічне впровадження системи респіраторного захисту органів дихання знизить ризик інфікування коронавірусом COVID-19 та відкриє нові можливості в боротьбі з пандемією.

Андрій КОВАЛЬЧУК,

доцент ТНМУ

Джерело: Медична Академія