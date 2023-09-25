30 вересня в Тернополі проходитиме благодійна очна клініка – даруватимуть окуляри
У Тернополі волонтери церкви “Хліб життя” (на Чорновола, 4) проведуть благодійну очну клініку для вразливих груп населення та подарують їм окуляри.
“Не кожна людина з різних причин може дозволити собі якісно перевірити зір та придбати окуляри. Саме для таких категорій, а саме, ВПО, малозабезпечених та людей похилого віку ми плануємо провести благодійну акцію з перевірки зору кваліфікованим офтальмологом. Очікуємо близько 50 людей. Учасники очної клініки отримають окуляри у подарунок. Крім безпосередньої акції, на всіх чекатимуть концертна програма та чаювання”, – говорять організатори.
Запрошуємо на захід:
30 вересня, 10.00
Адреса:
Тернопіль, Чорновола, 4, приміщення церкви “Хліб життя”, 2 поверх.