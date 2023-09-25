23:56 | 25.09.2023
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30 вересня в Тернополі проходитиме благодійна очна клініка – даруватимуть окуляри

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У Тернополі волонтери церкви “Хліб життя” (на Чорновола, 4) проведуть благодійну очну клініку для вразливих груп населення та подарують їм окуляри.

“Не кожна людина з різних причин може дозволити собі якісно перевірити зір та придбати окуляри. Саме для таких категорій, а саме, ВПО, малозабезпечених та людей похилого віку ми плануємо провести благодійну акцію з перевірки зору кваліфікованим офтальмологом. Очікуємо близько 50 людей. Учасники очної клініки отримають окуляри у подарунок. Крім безпосередньої акції, на всіх чекатимуть концертна програма та чаювання”, – говорять організатори.

 

Запрошуємо на захід:

30 вересня, 10.00

Адреса:

Тернопіль, Чорновола, 4, приміщення церкви “Хліб життя”, 2 поверх.

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