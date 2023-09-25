У Тернополі бійця ЗСУ не пустили до бару,бо він прийшов у формі.

Відео вже з’явилося в Мережі.

Військовий був обурений і казав, що воював на Донбасі, приїхав з Авдіївки у відпустку, але його так і не пустили у заклад. Охоронці, які були на вході, почали казати, що відповідно до рішення адміністрації є “дрес-код”, нібито через який чоловіка і не пустили.

«Це не наше рішення, це – адміністрація. Не треба тут якось “виступати”. Тут не у військових справа, у нас дрес-код є. Просто камуфляжні штани у нього», – сказав охоронець.

На своїй сторінці у соцмережі адміністрація закладу почала просити вибачення і пообіцяли, що таке більше не повториться.

«Друзі, нам дуже прикро, що сьогодні сталася непритаманна нам ситуація. Це помилка з нашої сторони. Наш заклад та наша команда щиро поважає наших захисників, та завдячуємо військовим за можливість працювати! Ми щиро просимо вибачення за дану ситуацію, яка більше не повториться в нашому закладі», – йдеться у повідомленні.