Компанія Креатор-Буд розпочинає будівництво нового житлового комплексу на вулиці Новий світ

Будівельна компанія Креатор-Буд ророзпочинає будівництво нового житлового комплексу «GREEN LINE», що у Тернополі на вулиці Новий Світ. Розташований він у престижному, екологічно чистому мікрорайоні посеред малоповерхової житлової забудови на вулиці Вільховій. Поруч комплексу знаходиться парк та набережна Тернопільського ставу. Великою перевагою новобудови є відсутність поряд шумних магістралей, що безумовно забезпечує затишок та спокій у Вашій оселі.

Велика площа земельної ділянки вирішує проблему паркування та озеленення. Вбудовані громадські приміщення довершать повноцінну інфраструктуру комплексу.

Комфортні квартири з виглядом на Тернопільський став, цікава архітектура, панорамні вікна, засклені лоджії та балкони, раціональне планування, сучасний відпочинковий майданчик зі спортивними та ігровими атракціонами. Яскравий експресивний фасад підкреслює своїм дизайном екологічність комплексу.

Житловий комплекс «GREEN LINE» – для тих, хто розуміє справжні цінності.

Отримати детальну інформацію щодо квартир у новому комплексі та розглянути планування можна на сайті компанії : www. kreator-bud.com та у відділі продажу, що у Тернополі на вулиці Листопадова, 1.