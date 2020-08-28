57-річний учитель географії Михайло Ковальчук цього року увійшов до числа одинадцяти учасників зовнішнього незалежного оцінювання на Тернопільщині, які набрали максимальну кількість балів – 200. Працює педагог із майже сорокарічним стажем роботи в Гусятинській ЗОШ і в Гусятинському технічному коледжі. Географія та вчителювання – його покликання, а робота із дітьми приносить йому велике задоволення.

Свого часу Михайло Андрійович здобув фах учителя початкової школи, згодом вступив на географічний факультет. До речі, любов до цього предмета йому прищепив його ж викладач. А тепер так само різними методами він намагається навчати своїх учнів, які його дуже поважають. Крім того, Михайло Ковальчук любить подорожувати рідним краєм та організовувати екскурсії для дітей.

Власним результатом, який здобув на ЗНО, Михайло Андрійович задоволений і каже: був переконаний, що здасть тестування гарно, хоча впевненості, що набере максимальну кількість балів, не мав. Високо оцінили його знання та бажання «йти в ногу» з учнями також колеги, з якими він працює, хоча загалом високий бал педагога сприймають по-різному. Дехто щиро радіє за Михайла Андрійовича і схвалює його бажання перевірити власні знання, а дехто навпаки – критикує участь вчителів у тестуванні. Мовляв, зрозуміло, що педагоги мають кращі знання, ніж учні, а їхні високі бали лише підвищують порогові бали для абітурієнтів.

Власне про те, як проходило тестування з географії й що спонукало вчителя взяти участь у ЗНО, я поспілкувалася безпосередньо з ним.

– Бажання пройти тестування разом з учнями в мене з’явилося ще два роки тому, але лише цього року я відважився на це, – розповів Михайло Ковальчук. – Для мене, як учителя, дуже важливо пройти весь процес, зрозуміти специфіку завдань і відчути наскільки стресовим є тестування. Лише після цього я зможу якісно готувати учнів до ЗНО.

Щодо завдань, які були на ЗНО, розповів педагог, вони були складені високопрофесійно, різносторонньо та актуально для сьогодення. Чимало запитань були інтегровані до суміжних предметів – біології, екології, математики, і навіть до української мови. Отож, аби скласти ЗНО з географії на високий бал, каже Михайло Андрійович, треба мати хорошу теоретичну підготовку, просторове уявлення, знати географічні поняття, а також бути уважними на тестуванні. Для цього потрібно цілеспрямовано працювати не один рік і необов’язково з репетитором.

До речі, тести, які є на ЗНО, педагог проходить кожного року в домашніх умовах, інколи він дає поради й допомагає готуватися до ЗНО своїм учням. Цього року разом із ним здавали ЗНО більш як десять його учнів. Максимальний результат, який вони набрали – 190 балів. Загалом, каже учитель, усі склали ЗНО на рівні власних знань. Це ще раз доводить, що наполеглива праця оцінюється відповідно.

Любов ТИМЧУК