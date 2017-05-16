У Тернополі “порізали” молдаванина

Нанесення легких тілесних ушкоджень задокументували працівники Тернопільського відділу поліції. Мешканця Тернополя підрізав знайомий.

Повідомлення про пацієнта з різаною раною живота надійшло до поліцейських 14 травня від чергового лікаря лікарні швидкої допомоги. Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин.

Як повідомив поліцейським сам потерпілий, 33-річний громадянин Республіки Молдова, близько 17 години поблизу парку «Здоров’я» він зустрів знайомого тернополянина. Під час розмови у них виник словесний конфлікт і, аби довести свою правоту, мешканець обласного центру витяг з кишені ножа та кинувся на опонента. На щастя поранення виявилося неглибоким, а нападник одразу втік з місця злочину. Хтось з перехожих викликав швидку. Медики доправили потерпілого до лікарні та надали необхідну допомогу.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження згідно статті 125 ККУ. Працівники поліції встановлюють місце перебування підозрюваного у вчинені даного злочину. Слідство триває.