Клопотання про відсторонення від посади голови Тернопільської обласної ради: що відомо про ухвалу суду

У Вищому антикорупційному суді відбулося засідання, на якому розглядали клопотання про відсторонення від посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Каріна Бугайченко.

Нагадаємо, засідання суду розпочалося минулого тижня 13 липня. У ході оголосили перерву до понеділка до 14:00, оскільки стало відомо, що голова Тернопільської обласної ради взяв відпустку. Тому суддя вирішив дати час детективу та прокурору НАБУ вивчити це питання і сформувати свою позицію.

За результатами засідання прийняли рішення про відмову у задоволенні клопотання про відсторонення Головка від посади голови Тернопільської обласної ради.

“Я можу охарактеризувати таке рішення як законне. В чому полягало його обґрунтування, побачимо, коли отримаємо повний текст судового рішення. Вважаю, що це дійсно справедливе рішення. Прокурор сказав, що треба відсторонити від посади з метою запобігти ризику, але для цього вже є ухвала про обрання запобіжного заходу, яка вже запобігає всім тим ризикам, про які зазначав прокурор. Тому подвоювати запобіжний захід немає ні мети, ні сенсу”, – сказав адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін.