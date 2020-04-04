4 квітня: у Тернополі 8 хворих на COVID-19

+4 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 22:00 4 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 8 ХВОРИХ, про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

COVID-19 підтвердили у трьох мешканців Тернополя – це родичі жінки з Козівського району, яка померла 2 квітня. Коронавірус підтвердили в чоловіка (сина померлої), його дружини та їх трьохмісячної дитини. Зараз 2 пацієнтів (мама з немовлям) знаходяться в Тернопільській міській дитячій лікарні. Тато на амбулаторному лікуванні.

Ще один випадок COVID-19 підтвердили у тернополянки. Жінка 23 березня поїхала до своїх батьків в Монастириський район, які були хворі на коронавірус. Відтак, захворіла і сама. Зараз знаходиться на амбулаторному лікуванні.

Загалом від початку епідемії коронавірусу в Україні лабораторно підтверджено COVID-19 у 8 жителів Тернополя.