436 інфікувань COVID-19 та 11 смертей у Тернопільській області 23 березня. Офіційно

436 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 23 березня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 11 (жінка 68 р. Чортківський район с. Бедриківці, жінка 79 р. м. Тернопіль, чоловік 66 р. Тернопільський район с. Почапинці, жінка 63 р. Чортківський район с. Млинка, жінка 71 р. Чортківський район м. Бучач, чоловік 70 р. Чортківський район с. Бедриківці, чоловік 83 р. Чортківський район м. Монастириська, жінка 64 р. Тернопільський район с. Варваринці, жінка 60 р. Тернопільський район смт Микулинці, чоловік 58 р. Тернопільський район с. Урмань, жінка 67 р. м. Тернопіль)
одужало – 325 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1317
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 50441 особи;
одужало – 42836 осіб;
летальних випадків – 711 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5449 (4853 одужало, 74 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1171 (1023 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 30167 (25629 одужало, 389 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 13915 (11704 одужало, 177 летальних)
– Чортківський район – 14825 (12354 одужало, 245 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2129 (1663 одужало, 20 летальних)