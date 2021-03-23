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Новини Тернополя 

436 інфікувань COVID-19 та 11 смертей у Тернопільській області 23 березня. Офіційно

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436 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 23 березня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 11 (жінка 68 р. Чортківський район с. Бедриківці, жінка 79 р. м. Тернопіль, чоловік 66 р. Тернопільський район с. Почапинці, жінка 63 р. Чортківський район с. Млинка, жінка 71 р. Чортківський район м. Бучач, чоловік 70 р. Чортківський район с. Бедриківці, чоловік 83 р. Чортківський район м. Монастириська, жінка 64 р. Тернопільський район с. Варваринці, жінка 60 р. Тернопільський район смт Микулинці, чоловік 58 р. Тернопільський район с. Урмань, жінка 67 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 325 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1317
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 50441 особи;
🔺одужало – 42836 осіб;
🔺летальних випадків – 711 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5449 (4853 одужало, 74 летальних):
⬆️в т.ч. м. Кременець – 1171 (1023 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 30167 (25629 одужало, 389 летальних):
⬆️в т.ч. м. Тернопіль – 13915 (11704 одужало, 177 летальних)
– Чортківський район – 14825 (12354 одужало, 245 летальних):
⬆️в т.ч. м. Чортків – 2129 (1663 одужало, 20 летальних)
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️Кременецький район (25 осіб):
• м. Кременець – 10
• м. Почаїв – 2
• с. Білокриниця – 3
• с. Гаї – 3
• с. Старий Олексинець – 2
• с. Старий Вишнівець – 1
• м. Ланівці – 1
• с. Кудлаївка – 1
• с. Садки – 1
• с. Цеценівка – 1
⭕️Тернопільський район (309 осіб):
• м. Тернопіль – 167
• м. Бережани – 15
• с. Урмань – 1
• м. Збараж – 1
• с. Базаринці – 1
• с. Романове Село – 3
• с. Травневе – 1
• с. Чернихівці – 1
• м. Зборів – 3
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Грабківці – 1
• с. Годів – 1
• с. Мшанець – 1
• смт Козова – 8
• с. Великий Ходачків – 4
• с. Городище – 1
• с. Дмухівці – 1
• с. Криве – 2
• с. Плотича – 1
• с. Теофіпілка – 2
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 5
• с. Кам’янки – 3
• с. Лисичинці – 1
• с. Магдалівка – 1
• с. Медин – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Староміщина – 2
• с. Шельпаки – 1
• с. Боків – 1
• с. Сільце – 1
• м. Теребовля – 7
• смт Дружба – 3
• смт Микулинці – 1
• с. Бурканів – 1
• с. Глещава – 2
• с. Деренівка – 1
• с. Золотники – 2
• с. Іванівка – 2
• с. Сокільники – 1
• с. Підгайчики – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• смт Великі Бірки – 2
• с. Ангелівка – 2
• с. Біла – 2
• с. Байківці – 8
• с. Великі Гаї – 3
• с. Гаї-Гречинські – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 5
• с. Драганівка – 1
• с. Забойки – 2
• с. Застінка – 1
• с. Козівка – 1
• с. Лучка – 2
• с. Петриків – 4
• с. Плотича – 2
• с. Серединки – 2
• с. Смолянка – 1
• с. Стегниківці – 1
• с. Ступки – 6
• с. Чернелів-Руський – 1
• с. Шляхтинці – 1

⭕️Чортківський район (102 особи):

• м. Чортків – 11

• с. Горішня Вигнанка – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Шманьківці – 2

• м. Борщів – 5

• с. Більче-Золоте – 3

• с. Верхняківці – 2

• с. Глибочок – 2

• с. Іванків – 1

• с. Ланівці – 3

• с. Озеряни – 1

• с. Шупарка – 5

• м. Бучач – 2

• с. Бариш – 2

• с. Бобулинці – 3

• с. Жизномир – 1

• с. Підзамочок – 1

• с. Порохова – 2

• с. Скоморохи – 1

• с. Соколів – 1

• с. Цвітова – 2

• смт Гусятин – 4

• сел. Коропець – 1

• м. Хоростків – 1

• с. Буцики – 3

• с. Верхівці – 1

• с. Котівка – 2

• с. Красне – 1

• с. Увисла – 1

• с. Яблунів – 1

• м. Заліщики – 12

• смт Товсте – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Винятинці – 2

• с. Іване-Золоте – 1

• с. Лисівці – 1

• с. Мшанець – 3

• с. Нагоряни – 1

• с. Новосілка – 3

• с. Садки – 2

• с. Солоне – 2

• м. Монастириська – 1

• с. Горішня Слобідка – 1

• с. Дубенка – 4

• с. Задарів – 1

• с. Яргорів – 1

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