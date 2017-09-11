У Тернополі розповіли, як адаптуються діти до дитячого садочка

Club Best Mama створений для мамочок, тому розмови та зустрічі на теми про діток цікаві і важливі для учасниць заходів. Чергова зустріч відбулась в ЛИСИЙ Private Club і мамочки спілкувались на тему «Адаптація дитини до дитячого садочка». Засновниця клубу Людмила Муринська запросила Світлану Гліган (психолога, тренера, жіночого коуча) розповісти про адаптацію дитини до дитячого садочка. Адже цей період важливий не лише для малюка, а й для мами, яка переживає за свою дитину.

На початку зустрічі мамочки говорили про позитив, який можна отримати від відвідування садочку. Це і соціалізація дитини, і визначення психологічних кордонів, захист своїх інтересів та багато інших корисних навичок і вмінь. Адже дитина повинна навчитись ще в дитинстві захищати себе та свої інтереси. Що ж основне в адаптації дитини до дитячого садочку? Настрій мами визначає все! І якщо перед відвідуванням садочку мама буде надмірно переживати, нервуватись, мати поганий настрій, то і дитина буде відчувати це, і з недовірою йти до садочку, боятись, навіть хворіти. Такий страх необхідно перебороти. Це можна зробити проаналізувавши ситуацію, познайомитись ближче з вихователькою, довіритись їй, можна також зібрати відгуки від інших батьків. Адже дитину ведуть не в заклад, а до виховательки, окремої людини! І якщо дитина має ознаки готовності до садочку, то настав саме той час, щоб відвідувати його та легко адаптуватись до нового місця. Ознаки готовності – інтерес до однолітків, здатність побути певний час без мами, вміння сказати про потреби, сформовані навички.

Звикання дитини до садочку назвали адаптацією (пристосування до умов). Цей навик треба розвивати з дитинства, адже в житті часто трапляються зміни і без такого вміння пристосовуватись до інших умов, у людини можуть виникати депресії, негативні емоції. Адаптація до садочка триває від 2-х тижнів до 3-4 місяців і має кілька фаз, про які мамочки дізнались на зустрічі з Світланою Гліган:

– ейфорія від садочку, коли в житті дитини з’являється щось нове, захоплююче. Цей період швидко минає.

– дезадаптація, коли дитина не знає всіх в групі, що коли відбувається, в цей період можливі плач, дискомфорт, поганий настрій та навіть хвороби.

– пристосування – в цей період дитина сприймає ситуацію як неминучу, починає шукати позитив (нові друзі, іграшки, дії)

– звикання, коли дитина звикає до садочку, проведення часу в групі.

– компенсація – коли дитина поєднує садочок та дім, почувається у групі добре, як вдома.

Під час адаптації важливо підтримати дитину, показати свій позитивний настрій та допомогти звикнути до садочку. В перші дні Світлана Гліган радить передзвонити виховательці, запитати, як дитина себе почуває, як поводиться серед однолітків. Мамочкам варто пам’ятати, що плач – це «помічник» нервової системи, після нього стає легше. Тому не варто впадати у паніку, якщо дитина зранку починає плакати. Переважно після кількох хвилин плачу вона заспокоюється, починає грати з друзями. А от коли дитина довший час не заспокоюється, постійно плаче, тоді треба звернути увагу на її стан та можливі причини поганої адаптації.

Причин поганої адаптації дитини до садочку може бути багато. Неспівпадіння режимів, коли дитина пізніше прокидається зранку. Звичка засинати під час колисання. Невміння самостійно їсти, проситись в туалет та одягатись. Множинна адаптація, коли дитина отримує в один період кілька нових подій (садочок, гурток, секція, переїзд, народження братика/сестрички..)

Батькам в період адаптації дитини варто уникати помилок, які найчастіше виникають в цей період. Раптове зникнення мами, коли дитина заграється – викликає у дитини дуже сильний страх і стрес. Дитині варто розповідати про те, що мама піде і скоро повернеться. І варто пояснювати так, щоб дитина зрозуміла часові рамки (після обіду, після сну, після прогулянки…). Швидкі збори в садочок теж одна з поширених помилок, адже тоді атмосфера стає нервовою та напруженою. Недотримання обіцянок забрати дитину раніше теж напружує дитину. І лякання садочком, як місцем покарання неприпустимо! Адже дитина буде сприймати відвідування садочку як покарання, як негатив. Так само варто уникати розмов про негативні враження від садочку при дитині.

Перед відвідуванням дитячого садочку важливо підготуватись, малюку варто весело розповідати про цю подію, як про щось позитивне, говорити про переваги, можна прийти в гості під час прогулянки, в групу вечором, в період, коли дітки спокійні, граються. Коли дитина почне відвідувати садочок, можна дозволити взяти улюблену іграшку з дому, дитина тоді заспокоюється та впевненіше почувається в новому середовищі. Починати варто з невеликого часу перебування, поступово збільшуючи його. Вдома під час адаптації варто давати дитині більше уваги, спілкування, разом гратись, гуляти, підтримувати.

Бувають такі випадки, коли адаптація так і не наступає навіть після 3-х місяців відвідування садочку. Тоді необхідно шукати причини. Аналізувати поведінку виховательки, атмосферу в садочку, почуття мами (можливо, вона стає тривожною і передає настрій дитині), пошук причини в групі. Можливо, дитина ще не готова, має психологічні травми, страхи або через особливості свого типу темпераменту ще не готова до садка.

Під час зустрічі Світлана Гліган процитувала відомого філософа, психолога Еріха Фромма: «Материнская любовь к жизни так же заразительна, как и ее тревога. Мать должна иметь веру в жизнь, не должна быть тревожной, чтобы не заражать ребенка своей тревогой.».

Також, важливо те, що мама має сприяти самостійності своєї дитини, «не прив`язувати» її до себе. Цитати Еріха Фромма гарно передають цю ідею: «В идеальном случае материнская любовь не пытается помешать ребенку взрослеть, не пытается назначить награду за беспомощность. Частью ее жизни должно быть желание, чтобы ребенок стал независимым, и, в конце концов, отделился от нее.»

“club Best Mama” запрошує мамочок приєднуватись до наступних зустрічей.

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“club Best Mama“– це унікальний проект, який допомагає сучасній жінці бути турботливою мамою і дружиною вдома, професіоналом на роботі, хорошою подругою і повноцінним учасником культурного життя.

Спікер: Світлана Гліган – психолог, тренер, жіночий коуч.

#ЛюдмилаЛукіян