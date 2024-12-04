Рішення львівського суду не вплине на процес облаштування Пантеону Героїв Тернополя, – міськрада

У соціальних мережах та інтернет-ЗМІ поширюється неправдива інформація про те, що Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова скасував Положення про Пантеон Героїв Тернополя. Тернопільська міська рада наголошує: ці твердження є безпідставними.

Положення, погоджене рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16.08.2023 року №975, залишається чинним. Зокрема, повністю діють пункти 15 і 16, які передбачають виготовлення намогильних споруд уніфікованого зразка, а саме намогильна споруда, складається з пам’ятника, постаменту та намогильної плити. Памʼятник у формі мальтійського хреста, інші елементи намогильної споруди прямокутної форми виготовляються з природного каменю. Положенням про Пантеон Героїв Тернополя і додатком до Положення та проектною документацією не передбачено встановлення інших намогильних споруд окрім мальтійського хреста.

Скасування судом пункту 17 Положення жодним чином не впливає на процес облаштування Пантеону Героїв Тернополя та виготовлення намогильних споруд, які передбачені робочим проектом «Облаштування кладовища «Пантеон Героїв Тернополя» з будівництвом каплиці за адресою місто Тернопіль вул. Микулинецька».

Міська рада забезпечує усі необхідні заходи для належного створення Пантеону Героїв з метою вшанування кожного, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Створення військових меморіальних кладовищ є світовою практикою, яка забезпечує гідне вшанування полеглих воїнів. Тернопільська громада залишається непохитною у своєму прагненні віддати належну шану Героям, які стали на захист рідної землі.