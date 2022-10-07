500 продуктових наборів потребуючі тернополяни отримають від Червоного Хреста

6 жовтня на базі центру «Допомога армії від Тернополя» організація Товариства Червоного Хреста провела доброчинну акцію, в рамках якої для потребуючих тернополян передадуть продуктові набори.

Ці пакунки отримають одинокі мешканці громади похилого віку, які перебувають на обліку у Тернопільського міському територіальному центрі соціального обслуговування.

«Тернопіль піклується не лише про внутрішньо переміщених осіб, а й про людей похилого віку, яким також необхідна допомога у цей нелегкий час. Впродовж тижня підопічні територіального центру отримають ці приємні подарунки, – відзначає міський голова Сергій Надал. – До продуктового набору увійшли: макаронні вироби, крупи, борошно, олія, чай, консерви, цукор тощо. Загальна вага пакунка складає близько 17 кг. Доставку будуть здійснювати працівники територіального центру».