Вже напевне всім є зрозуміло, що держава практично не контролює діяльність газових монополістів, від чого найбільше несправедливо потерпають найбідніші верстви населення, а також малий і середній бізнес. Відомий тернопільський політик, голова громадської організації «Українська народна варта» Петро Ландяк звертає увагу на те, що прийняте центральною владою у 2015 році рішення з вільного формування цін на газ у «прив’язці» до дюссельдорфського хабу – груба помилка, якщо не злочин. Адже українська економіка і доходи наших людей не можуть, через якийсь «неймовірний стрибок», відразу зрівнятись з європейськими, – каже політик. Тому, у цьому питанні мав діяти поступовий і еволюційний план переходу на ринкові ціни. Та й нічого Україну не примушувало формувати цінову політику, виходячи з вартості імпортного газу, бо свого, власного видобутку, є слава Богу, достатньо. І якраз цей власний видобуток – мав би стати такою собі «газовою подушкою» на фоні високої вартості російського, чи іншого походження, газу. Так що ж відбулось після 2015-го?

Від цього року і в подальшому до 2020-го – видобуток газу в нашій країні становив від 20-ти до 21-го млрд.куб.м., а державне підприємство «Укргазвидобування» діставало з надр в цей період від 14-ти до 15-ти млрд. куб.м газу. Тобто – фізичного приросту видобування газу не було. А прив’язавши його вартість до німецького хабу, без жодних додаткових зусиль, ДП «Укргазвидобування» стало отримувати кожного року надприбутки.

Петро Ландяк наведить дані про доходи фірми по роках:

-у 2014 році – 10 млрд. 710 млн.грн.;

-у 2015 році- 21 млрд. 864 млн.грн.;

-у 2016 році – 55 млрд. 041 млн.грн.;

-у 2017 році- 75млрд. 092 млн.грн.;

-у 2018 році – 78 млрд. 970 млн.грн.;

-у 2019 році 78 млрд. 963 млн.грн. ;

За 9 місяців 2020-го року – 37 млрд. 120 млн.грн. ( В загальному інформаційному доступі ще немає балансу підприємства за повний 2020-ий рік, але відомо, що в опалювальному сезоні 2019-2020 – ціна була знижена, і тому сума доходу буде меншою).

І що? Може кошти від надприбутків, як рапортувала влада, пішли до бюджету для формування ресурсів на субсидії? Відповім – до бюджету ці кошти пішли лише частково. Адже велику частину грошей, зібраних з українських споживачів, керівництво газового монополіста просто «проїдало»… Давши, через підвищення тарифів, «зелене світло» на збільшення доходів державному підприємству «Укргазвидобування», уряд зовсім не контролював видатки цього монополіста. Як наслідок – вони стрімко почали зростати і найбільший їх ріст припадає не на геологічну розвідку і пошук нових родовищ, не на переоснащення і модернізацію основних засобів у видобутку газу, а на, в першу чергу – заробітну плату адміністративного апарату , а також на незрозумілі «космічні» видатки, пов’язані з юридичними послугами сторонніх фірм. Для прикладу у 2016році на консультаційні , юридичні і аудиторські послуги державне підприємство «Укгазвидобування» використало 36 млн.грн, у 2017 році – 196 млн.грн.,а в 2019 році -вже 250 млн.грн. При цьому в штаті підприємства є юридичний підрозділ. Хіба не є цікавим таке зростання видатків по цій статті? – підсумовує тернопільський політик.

За словами Петра Ландяка, також показовим є той факт, що, хоча у 2018-ому році доходи державного підприємства «Укргазвидобування» зросли лише на 5% у порівнянні з 2017-им ( або з 75092 млн.грн. – до 78970 млн.грн.) – загальні видатки збільшились на 23% ( з 33029 млн.грн. – до 40601 млн.грн.) І при цьому витрати на утримання саме адмінапарату зросли на 25 %, або були збільшені на 200 млн.грн. у порівнянні з попереднім роком…

Хіба закони економіки допускають таку диспропорцію? – питає політик.

Петро Ландяк наводить інформацію – як саме зростали витрати на утримання керівного складу ДП «Укргазвидобування»:

-у 2015 році вони становили – 359 млн.грн. . у 2016 році- 362 млн.грн., у 2017 році – 778 млн.грн., у 2018-ому – 973 млн.грн.. а у 2019-ому – вже 1млрд.450 млн.грн. Ці цифри красномовно свідчать про те, що навіть при падінні реалізації та , як наслідок, при зменшенні доходів підприємства у 2019-ому, в порівнянні з 2018 роком на 7 млн.грн., керівництво «Укргазвидобування» дозволяє зростання видатків на своє утримання на 50%, або на 477 млн.грн.

Як наслідок такого «господарювання» – збільшувалась собівартість видобутку газу. У 2013-ому і 2014-ому роках вона складала приблизно 450 грн.за 1000 куб.м., а разом з вартістю рентних платежів собівартість видобутку протягом цих двох років – становила 650 грн. за 1000 куб.м. У 2015-ому ці показники відповідно становили 450 і 1250 грн., у 2016-ому – 600 і 2200 грн., у 2017-ому – 720 і 2300 грн., у 2018-ому -1020 і 2700 грн., і у 2019-ому році -1050 і 2800 грн. Якщо ж до вартості газу , навіть з рентними платежами , які поступають у бюджет, добавити рентабельність 10 чи 20 % і податок на додану вартість у розмірі 20% , то – вартість газу мала б становити : 2800*1.2(рентабельність)*1.2 (ПДВ) = близько 4000 грн. А скільки люди платили у 2017-18 роках…??? Вони платили – по 8800 гривень за 1000куб.м.

Чому ж так відбувалось?

Тому, що НАК «Нафтогаз України» примусово забирав у державного підприємства «Укргазвидобування» видобутий газ. Ставив більше 100% «накрутки» і продавав облгазам, – вважає Петро Ландяк.

У такий спосіб, отримуючи надприбутки ( за мінімальних витрат, що стосуються переоформлення транзитних документів (купив-продав)), у газових начальників з’являлась можливість в рази збільшувати свої видатки, безмірно піднімати заробітну плату. Члени правління Нафтогазу дозволяли собі брати, я вважаю, незароблені гроші в розмірах 3-4 мільйони гривень зарплатні на місяць !!! І про все це українці добре знають!

ВЛАДА СВІДОМО «ЗАБУЛА» ПРО ФІНАНСОВІ ПЛАНИ, – вважає Петро Ландяк

Уряд мовчки «закривав очі» на фінансові неподобства газовиків, адже – не вчиняв будь-яких дій щодо своєчасного затвердження фінансових планів для НАК «Нафтогаз України». Якраз на етапі розгляду і затвердження фінансового кошторису Кабінет Міністрів мав всі можливості лімітувати витрати газовиків, визначити напрямки і обсяги вкладання коштів чим міг внормувати «апетити» як керівництва Нафтогазу так і його дочірнього підприємства «Укргазвидобуванння». Однак так не сталось. На 2018-ий рік взагалі не було затверджено фінансовий кошторис для НАК «»Нафтогазу», а на 2015-ий – тільки під кінець року – 23-го грудня, на 2016-ий рік – 30 листопада, на 2017-ий – трохи раніше – 19 липня, на 2019-ий – 18 грудня, а на 2020-ий рік – 23 грудня… І хоча 2 грудня 2019-го вийшов Указ Президента, який зобов’язував Кабінет Міністрів затвердити фінансовий документ в січні 2020-го року, Уряд виконав цей Указ прийнятий на виконання рішення РНБО, – із запізненням на 11 місяців. Тобто, можна стверджувати, що, ухвалюючи фінансовий план під кінець року, Уряд практично легалізовував і узаконював непомірні та необгрунтовані витрати газових монополістів, чим сприяв , як мінімум – неефективному використанню коштів, зростанню тарифів на газ, і – з великою ймовірністю –просто прикривав зловживання «газових» посадових осіб. Для «Укргазвидобування» за останніх 7 років лише під закінчення 2016 і 2019 років Кабінетом Міністрів були затверджені фінансові кошториси на поточні роки, які добігали кінця. Тобто це також були формальні рішення, адже вони не впливали на витрачання коштів цього підприємства. Все це свідчить про те, що Кабінет Міністрів не управляє газовими монополістами, і свідомо не контролює їх роботу. А газові монополісти у свою чергу – нехтують наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 2-го березня 2015-го року № 205 , яким затверджено порядок розроблення фінансових планів. Виходячи з цього, вважаю за доцільне, щоб депутати від Тернопільщини, які зробили добру справу в зменшенні тарифу на січень цього року, підготували проект Закону України, який повинен зобов’язати всі державні підприємства, а в першу чергу монополістів, складати та затверджувати фінансові плани. А у випадку їх відсутності – на законодавчому рівні – заборонити державним підприємствам нести витрати понад 1/12 обсягів видатків попереднього року, що відповідає практиці Бюджетного Кодексу щодо формування витрат розпорядниками бюджетних коштів на випадок незатвердження бюджетів міст та сіл. Якщо цю роботу виконувати професійно і відповідально – ціни на газ для населення можна знизити навіть до 4000-5000грн. за 1000 куб.м.газу

Можуть також бути передбачені і інші інструменти впливу на роботу державних підприємств.

У будь-якому випадку – залишати неврегульованими такі важливі питання, як участь державних органів влади в плануванні, організації роботи і контролі за державними підприємствами, – надалі є недопустимим. Адже від цього страждають люди, як у випадках з цінами на газ. До слова, Петро Ландяк висловлює вдячність народним депутатам від Тернопільщини Людмилі Марченко та Ігорю Василіву за їх наполягання і отриманий позитивний результат з приводу зниження з 1-го січня, а не з 1-го лютого 2021-го року, як декларував уряд, граничного розміру вартості газу для мешканців нашої області до 6.99 грн. за 1куб.м. Це важливо для людей. Разом з цим висловлю також деякі власні думки з приводу всієї, української газово-тарифної політики. І те, що зараз напишу, оформлю окремими офіційними листами до вищезазначених народних депутатів і Кабінету Міністрів, – обіцяє політик.