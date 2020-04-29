67-річний тернополянин з коронавірусом розгулював по місту

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жителя Тернополя за порушення умов самоізоляції

67-річний житель Тернополя, у котрого діагностували коронавірус, двічі порушив умови самоізоляції. Поліцейські задокументували дані факти та розпочали кримінальне провадження.

Як встановили правоохоронці, тернополянин захворів на COVID-19 ще 15 квітня. Чоловік перебував на лікуванні вдома. Проте не дотримувався карантинних правил, порушував умови самоізоляції та виходив на вулицю. Скарги на тернополянина, який розгулював містом, наражаючи на небезпеку інших людей, двічі надходили до співробітників міського відділу поліції.

Співробітники поліції опитали сусідів, які підтвердили, що чоловік виходив з дому. Даний факт також зафіксували камери відеоспостереження. Порушення умов самоізоляції хворим на коронавірус тернополянином задокументували поліцейські та розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.