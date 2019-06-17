На Тернопільщині агрохолдинг «Мрія» припинив своє існування

Агрохолдинг «Мрія» і компанія CFG (Continental Farmers Group) завершили процес об’єднання бізнесів і тепер працюватимуть під єдиним брендом — «Контінентал Фармерз Груп», обробляючи землі на території 5-ти областей Західної України.

Як говориться у повідомленні компанії, центральний офіс, як і раніше, знаходитиметься в м. Тернопіль, а представництва «Контіненталу» працюватимуть в Києві і Вирові (Львівська обл.).

Оновлена компанія отримала й оновлену айдентику. Логотип «Контінентал» витриманий в корпоративних кольорах і стилістиці колишньої «Мрії». Назву об’єднаний бізнес отримав від бренду Continental Farmers Group, проте з акцентом, що «Контінентал» — українська компанія з міжнародним капіталом.

Для довідки: у Агрохолдингу «Мрія» і компанії CFG, до складу якої входять дочірні підприємства «Агро ЛВ» і «Грейнленд», спільний інвестор — SALIC UK, який восени минулого року придбав активи «МРІЇ». Починаючи з листопада 2018 року, компанії працюють як єдиний бізнес. У червні 2019 року відбулося їх остаточне об«єднання і призначення нового Генерального директора об»єднаної компанії «Контінентал». Земельний банк в обробітку компанії складає 195 тис. га в Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.