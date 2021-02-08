У Тернополі зможуть проводити променеву терапію онкохворим вдвічі швидше

У Тернопільському онкодиспансері оновили апарат «TERABALT-100». Завдяки цьому процедура опромінювання пацієнтів зменшилася вдвічі. Про це повідомляють в Тернопільській обласній державній адміністрації.

Джерело живлення апарату кобальтового опромінення «TERABAL-100» потребує заміни кожних п’ять-сім років. Рекомендована заміна мала відбутися у 2019 році. Однак вирішити питання з перезарядкою ніяк не могли, а виділеної обласною радою суми однаково не вистачало на заміну необхідних деталей.

Підприємство «ІЗОТОП», яке займається обслуговуванням медичного обладнання такого взірця, погодилося перезарядити апарат кобальтового опромінення під особисті гарантії голови адміністрації. А керівнику медзакладу передали гарантійний лист, завдяки якому держпідприємство змогло розпочати заміну джерела енергії.

Очільник області поспілкувався з представниками єдиного в Україні державного підприємства «ІЗОТОП», яке займається обслуговуванням медичного обладнання такого взірця. Підприємство погодилося перезарядити апарат кобальтового опромінення під особисті гарантії голови адміністрації. А керівнику медзакладу передали гарантійний лист, завдяки якому держпідприємство змогло розпочати заміну джерела енергії.

«Підприємство «ІЗОТОП» виконало домовленості. Ми бачимо, що було здійснено перезаряджання апарату кобальтового опромінення «TERABAL-100». Крім того здійснили переоснащення апарату. Тепер опромінювання пацієнтів здійснюється вдвічі швидше, ніж раніше», – розповідає голова ОДА Володимир Труш.

Як зазначив очільник області, перезаряджання пристрою не вдалося б здійснити без спільної співпраці Тернопільської ОДА, Кабінету Міністрів, Мінекономіки, підприємства та керівництва лікарні.

«Є знаковим, що саме сьогодні, у День боротьби з онкологією, ми запустили оновлений апарат. Протягом останнього року було використано майже 10 млн грн додаткових коштів, за які закупили медобладнання. Відтак пацієнтам, які зараз перебувають на лікування в онкодиспансері, можуть надавати якісну медичну допомогу», – каже Володимир Труш.