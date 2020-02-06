Тернопільська міська рада пустилася берега… Гаражі замість обіцяного футбольного поля

Шість гаражів чи поле для міні-футболу? У 2018 році громада Кутківець проголосувала за петицію “Будівництво поля для міні-футболу”, вказавши конкретне місце: між будинками 16,14 по вул. Золотогірська та ГК “Хлібороб”. Петиція зібрала потрібних 300 голосів і міська рада погодила петицію (https://tmrada.gov.ua/…/proekti-rishen-viko…/4561/21617.html).



У січні 2020 року на кадастровій карті м. Тернополя з’явився розподіл ділянки, на якій мало б розташуватись поле для міні-футболу. З достовірного джерела дізналися, що ділянка відводиться під п’ять гаражів, – повідомляє Ігор Батьківський.

Кадастрові номера: 6110100000:14:002:287,

6110100000:14:002:288,

6110100000:14:002:289,

6110100000:14:002:290,

6110100000:14:002:291,

6110100000:14:002:292.

Отримувачі – Косяк Ярослав Васильович (головний спеціаліст Відділу молоді та спорту Тернопільської районної державної адміністрації), Круцько Михайло Васильович (поліцейський роти №2, батальйону УПП в Тернопільській області), Степан Марія Іванівна, Степан Володимир Дмитрович, Олійник Іван Іванович (екс-заступник командира роти ДПС ГУНП в Тернопільській області, у 2015 році чоловік або його повний однофамілець отримав 0,0600га по вул. Микуленецька)