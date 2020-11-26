80 сімей з Тернопільської громади отримали благодійну допомогу від Червоного Хреста

Цього року через пандемію коронавірусу та спричинені нею карантинні обмеження багато людей опинилися у скрутній ситуації і потребують додаткової сторонньої допомоги.

Тому підтримка та забезпечення засобами першої необхідності, продуктовими наборами або іншими речами пенсіонерів, одиноких жителів Тернопільської громади, осіб з інвалідністю та тих мешканців, котрі втратили роботу, – є пріоритетними завданнями для усіх свідомих громадян.

Нещодавно 80 найбільш потребуючих сімей з дітьми з Тернопільської громади отримали засоби гігієни, побутову хімію та набори з психо-соціальної підтримки дітей, які в умовах боротьби із поширенням COVID-19 є надзвичайно актуальними.

Висловлюємо щиру подяку за благодійну допомогу керівництву та волонтерам Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста, Тернoпільської oбласної oрганізації Тoвариства Червoнoгo Хреста України, Данського Червоного Хреста, Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також усім небайджим тернополянам, котрі долучилися до допомоги.