Вакцина від COVID-19: коли буде в Україні?

Ось уже рік, як світ живе в умовах світової пандемії. Як тільки-но захворюваність на COVID-19 почала набирати обертів, світові лідери заговорили про необхідність створення ефективної вакцини. З головою в роботу поринула велика кількість вчених із різних куточків світу. Україна також розробляє свою вакцину. Нещодавно стало відомо про те, що світова спільнота зможе отримати вакцину вже до кінця 2020 року, Україна також потрапила до цього списку. Всю необхідну інформацію на цю тему читайте у матеріалі наших журналістів.

«У світі розробляють 164 вакцини від COVID-19, із них лише 48 проходять клінічні дослідження»

Станом на 12 листопада, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), доклінічне дослідження в світі проходять 164 вакцини проти COVID-19, клінічне – лише 48. Клінічні випробування зазвичай тривають роками, але зараз цей процес відбувається з рекордною швидкістю, адже мова йде про життя та смерть. В Україні також займаються розробкою вакцини, а нещодавно представили перші результати досліджень. 22 жовтня під час пресконференції міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом з одним із розробників цієї вакцини детальніше розповіли про результати досліджень та плани. Серед розробників, як повідомили на пресконференції, – українська компанія «Діапроф-Мед», американська компанія «DiaPrep System Inc» та українські вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН. Одним із розробників є міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов. Він представляє американську компанію. Під час пресконференції Фаворов розповів, що працював у Центрі з контролю та профілактики захворювань у США, а також в Міжнародному інституті вакцини. Дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини. Це була доклінічна фаза досліджень. Вона складалася з кількох кроків, серед яких – виокремлення необхідного білка й імунізація ним кроликів, мишей, пацюків та інших тварин. Тепер планують розпочинати клінічну фазу досліджень.

– Це буде тривалий процес, він включає багато складних процесів, але вже ясно, що з часом ми зможемо отримати препарат, який захищатиме від COVID-19, – розповів Михайло Фаворов.

20 листопада стало відомо, що перший транш вакцин проти COVID-19 Україна може отримати у першому півріччі 2021 року. Про це повідомили у МОЗ. Він буде складатися з 1,2 млн. доз.

– Вчора відбулося чергове засідання представників ініціативи COVAX. До 7 грудня у нас заплановано підписання технічної документації і розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року почнемо отримувати вакцину. Перший транш для України становитиме 1,2 млн. доз. Насамперед ми плануємо вакцинувати людей із груп ризику: медичних працівників, громадян віком понад 65 років та людей із хронічними захворюваннями, — підкреслив очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр також зазначив, що за інформацією ВООЗ, наразі 10 фармкомпаній знаходяться на завершальній третій стадії клінічних випробувань вакцини проти COVID-19 і найближчим часом мають завершити випробування та зареєструвати вакцину.

Що таке COVAX і чому його представники вирішують, які країни отримають вакцину?

COVAX був задуманий як спосіб надати країнам доступ до вакцин проти коронавірусу, незалежно від рівня їхнього добробуту. Одні країни працюють безпосередньо над забезпеченням поставок вакцини, а інші об’єднують зусилля, щоби забезпечити успіх у боротьбі з хворобою, яка не має географічних кордонів. Понад 150 країн долучилися до Глобального фонду доступу до вакцин проти COVID-19, або COVAX.

Його очолює ВООЗ, агентство ООН; Gavi (Альянс із вакцин й імунізації), державно-приватний альянс, частково фінансований Фондом Білла і Мелінди Гейтс, який закуповує вакцини для 60% дітей у світі; і Коаліція за інновації в забезпеченні готовності до епідемій. Мета проєкту – гарантувати, що люди у всіх куточках світу, незалежно від їхнього добробуту, отримають доступ до вакцин від COVID-19, як тільки вони стануть доступними.

COVAX – це платформа, яка не тільки буде підтримувати дослідження, розробку і виробництво широкого спектру вакцин проти COVID-19, а й обговорює ціни на них. Усі країни-учасниці, незалежно від рівня доходів, матимуть рівний доступ до цих вакцин після їхньої розробки. Початкова мета полягає у тому, щоби до кінця 2021 року одержати 2 мільярди доз, яких повинно бути достатньо для захисту людей з високим ризиком і вразливих груп, а також медичних працівників. Як тільки будь-яка з вакцин із портфеля COVAX успішно пройде клінічні випробування і доведе свою безпечність та ефективність, а також отримає схвалення регулюючих органів, доступні дози будуть розподілені між усіма країнами-учасницями з однаковою швидкістю, пропорційною до їхньої загальної чисельності населення. Невеликий буфер у розмірі близько 5% від загального числа доступних доз буде збережений для створення резерву для надання допомоги при гострих спалахах і для підтримки гуманітарних організацій, наприклад, для вакцинації біженців, які в іншому випадку можуть не мати доступу.

Як будуть вакцинувати в Україні?

В Україні планується вакцинальна сесія, яка буде розраховуватись від пріоритетних груп людей. Наразі МОЗ проводить розрахунки.

– Ми говоримо про те, щоби нам в країну завезти як мінімум 15 мільйонів доз вакцини, щоб охопити всіх щепленням. Але тепер питання: 15 мільйонів доз вакцини відразу завезти, зберігати, розвезти і провакцинувати – це досить складний процес. Тому й планується вакцинальна сесія, яка буде розраховуватись саме від пріоритетних груп людей, і ми прораховуємо зараз, як, у яких кабінетах щеплення буде проведено. І приватні медичні структури мають бути долучені до цього процесу, – повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. – Повинна працювати вся медична спільнота, щоб у найкоротший термін охопити якомога більше людей і розірвати ланцюг передачі цієї інфекції.

Також у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу” Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розглядають питання імунопрофілактики проти COVID-19.

– З моменту заяви про те, що є вакцини-кандидати, Україна готується для того, щоб охопити якомога більше населення імунопрофілактикою. Коли 10 вакцин-кандидатів розпочали наближатися і перейшли у третю клінічну стадію до своєї реєстрації, ми розпочали детальніше вивчати саме механізми їхнього транспортування для того, щоб оцінити спроможності України прийняти вакцину, зберігати її та доставляти до кабінету щеплень. Якщо все вдасться, то це буде беспрецедентна кампанія імунопрофілактики у всьому світі. Кількість людей, які хочуть отримати вакцину і які повинні отримати її, величезна. В Україні ми також говоримо про 40 мільйонів населення, яке потрібно охопити щепленнями для того, щоби забути про цю епідемію і допомогти світу побороти пандемію, — зазначив Віктор Ляшко.

20% доз вакцини Україна має отримати безоплатно. Далі її збираються купувати, аби покрити щонайменше 20 мільйонів населення України.

Скільки коштуватимуть вакцини від COVID-19 та що про них відомо?

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення. А це 8 мільйонів доз для двократного щеплення. Це означає, що близько 4 млн. громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн.

У портфель механізму COVAX сьогодні включена вакцина AstraZeneca (орієнтовна ціна 4-5 дол. США), вакцина Moderna (орієнтовна ціна 25-37 дол. США) і вакцина Pfizer (орієнтовна ціна 19 дол. США). Після того, як вони будуть зареєстровані, прокваліфіковані ВООЗ, декількома траншами надходитимуть до 180 країн.

Першими про високу ефективність своєї вакцини заявили компанії Pfizer і BioNTech. Після завершення досліджень вони повідомили, що їхній препарат ефективний на 95%.

Вакцина американської компанії Moderna стала другою у світі, яка після завершення трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом (майже 95%).

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech — вона не потребує зберігання за дуже низьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника — 2-8 градусів. Водночас поки що не можна сказати, скільки протримається імунітет, який дає вакцина від Moderna. Також немає остаточних даних щодо ефективності серед літніх людей, у яких найбільша смертність від коронавірусу.

Вакцини-кандидати компаній Pfizer і Moderna «працюють» за однаковим принципом — це так звані генні, які відрізняються від більшості сучасних вакцин. Ті зазвичай використовують послабленого збудника хвороби або його частину, які вводяться в організм і провокують вироблення антитіл — тобто «навчають» організм боротися з конкретною хворобою.

Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech 20 листопада подали запит на екстрене використання в США їхніх вакцини від коронавірусу COVID-19. Очікується, що розгляд запиту займе мінімум кілька тижнів. Заявка на екстрене використання – це запит на початок застосування препарату, не чекаючи завершення всіх перевірок його впливу на організм.

І як підсумок у скорому часі ми можемо очікувати появу вакцин в Україні, щоправда, з рядом викликів. Хоча очільник МОЗ і зазначає, що Україна готова отримати вакцину, яку потрібно зберігати при низьких температурах (-70 градусів за Цельсієм) і має необхідні холодильні установки. Але як це буде на практиці, побачимо, адже неодноразово представники влади заявляли, що країна готова до пандемії, а як результат бачимо лише спроби перекласти відповідальність за поширення коронавірусу на простих людей. Також існує ризик, що навіть платна вакцина в першу чергу потрапить не до всіх бажаючих, а сильних світу цього, і такого розвитку подій ніхто не виключає. Також варто зазначити, що, за словами головного санітарного лікаря, у бюджеті на 2021 рік закладено 2,6 млрд. гривень на закупівлю вакцини від COVID-19.