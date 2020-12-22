81% медичних закладів в області забезпечені киснем

На Тернопільщині станом на сьогодні виділено 1931 ліжко-місце для госпіталізації хворих з COVID-19. З них – 1570 уже забезпечено подачею киснем

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко під час наради з керівниками медзакладів першої хвилі госпіталізації хворих на СOVID-19.

Подачу кисню забезпечено за рахунок централізованого підведення кисню та кисневих концентраторів.

Нагадаємо, напередодні область отримала 120 кисневих концентраторів шведського виробництва, 19 грудня кисневе мобільне обладнання шведського виробництва отримали одинадцять медичних закладів області, де надають допомогу хворим на COVID-19.

Уже 21 грудня поступили ще 75 кисневих концентраторів. Їх теж буде розподілено у заклади охорони здоров’я, про це повідомимо згодом.

Обговорено питання щодо розгортання ліжок в медзакладах області, а також забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19.

За словами очільниці профільного управління, у зв’язку зростанням забезпеченості киснем в області, на сьогодні забезпечено киснем заклади охорони здоров’я, які проводять лікування хворих коронавірусною інфекцією на 81%.