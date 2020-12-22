Як уникнути аукціону на оренду землі в парках, знає тернопільська влада

Про майстер-клас від влади «Як уникнути аукціону на оренду землі в парках?» з останньої сесії ТМР 18.12.2020р. повідомляє депутат міської ради Іван Ковалик.

Усе просто! Достатньо винести на сесію непримітне рішення «Про внесення змін до рішень міської ради», в якому одним з підпунктів прописується:

«…Внести зміни в п.13 рішення міської ради від 18.08.2015 № 6/61/52 «Про внесення змін в рішення міської ради» і в тексті замість: «терміном до 31.12.2020р.» читати: «терміном до 31.12.2025р…»

Посилання – https://ternopilcity.gov.ua/…/proekti-rishen…/42405.html

Що ж саме це за рішення, в яке вноситься «невинна» заміна цифри «0» на «5»?

Виявляється, це рішення 2015-го року:

«…надати ТОВ «Українське морозиво» дозвіл на розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі (тимчасові споруди) терміном до 31.12.2020р. за адресами:

– парк ім. Т. Шевченка – Набережна Тернопільського ставу (біля дитячого майданчика);

– парк ім. Т. Шевченка – місце №10 (між підпірною стінкою внутрішнього озера і зеленим газоном);

– парк «Топільче» (біля зони атракціонів);

– парк «Національного відродження» (біля зони атракціонів);

– вул. Гетьмана Сагайдачного;

– вул. Чорновола (біля підпірної стінки);

– бульв. Д. Галицького (біля дитячого майданчика).»

Тобто, цими маніпуляціями без аукціону комерційно привабливі ділянки надано безкоштовно в користування ще на п’ять років. Найцікавіше: власником та директором ТОВ «Українське морозиво» є Ласій Василь Юрійович, який «за збігом обставин» є членом партії міського голови «Порядок. Відповідальність. Справедливість», – каже Іван Ковалик.