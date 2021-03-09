9 березня: на Тернопільщині 97 нових випадків коронавірусу, 6 людей померли
97 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 09 березня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 6 (жінка 62 р. Тернопільський район м. Теребовля, чоловік 77 р. Чортківський район смт Гусятин, жінка 66 р. Чортківський район с. Шипівці, жінка 67 р. Чортківський район с. Лисівці, чоловік 65 р. Кременецький район м. Кременець, чоловік 75 р. м. Тернопіль )
одужало – 119 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 304
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 44562 особи;
одужало – 39719 осіб;
летальних випадків – 629 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 4949 (4555 одужало, 71 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1052 (944 одужало, 16 летальних)
– Тернопільський район – 26721 (23985 одужало, 336 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 12448 (10889 одужало, 149 летальних)
– Чортківський район – 12892 (11179 одужало, 219 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 1833 (1576 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (4 особи):
• с. Великі Бережці – 1
• с. Іква – 1
• с. Малі Бережці – 1
• м. Шумськ – 1
Тернопільський район (53 особи):
• м. Тернопіль – 27
• м. Бережани – 3
• м. Збараж – 1
• с. Опрілівці – 1
• смт Козова – 3
• м Скалат – 2
• м. Підгайці – 1
• м. Теребовля – 7
• с. Сороцьке – 1
• с. Довге – 1
• с. Бернадівка – 2
• с. Багатківці – 1
• с. Мшанець – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Баворів – 1
Чортківський район (40 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Бичківці – 1
• м. Борщів – 4
• с. Бурдяківці – 2
• с. Криве – 1
• с. Турильче – 1
• с. Цигани – 1
• м. Бучач – 7
• с. Жизномир – 2
• с. Костільники – 1
• с. Підзамочок – 1
• м. Хоростків – 1
• с. Оришківці – 2
• м. Копичинці – 1
• с. Добрівляни – 1
• с. Печорна – 1
• с. Горигляди – 2
• с. Лазарівка – 1
• с. Лука – 1
• с. Гончарівка – 1