Тернопіль: ТВК опрацювала протоколи підрахунку голосів від 68,35% дільниць

Станом на 15 год. 00 хв. 27 жовтня 2020 року опрацьовано протоколи підрахунку голосів від 68,35% дільниць. Про це повідомляє Тернопільська міська територіальна виборча комісія.

Нагадаємо, 25 жовтня, відбулися місцеві вибори. На Тернопільщині під час них обирали голів 55-ти об’єднаних територіальних громад і депутатів до 3 районних і Тернопільської обласної рад. В області працювали 1 183 дільниці. Зокрема, в Тернопільській громаді – 103.