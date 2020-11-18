Весь склад БК “Тернопіль” інфікувався COVID-19

Весь склад Баскетбольного клубу “Тернопіль” інфікувався COVID-19. Про це повідомляють у клубі. Незважаючи на те, що ті гравці, в яких була виявлена температура перед грою з Київ-Баскетом, повертались до Тернополя окремо на клубному автобусі, згодом захворіла й решта команди.

Тести на коронавірус всього складу тернополян виявилися позитивними. Захворіли також тренери Ігор Білоус та Євген Ворнік.

Команда одразу ж пішла на карантин і наразі знаходиться під дистанційним доглядом клубного лікаря. Майже у всіх гравців є симптоми.

Та хлопці повні рішучості якнайшвидше подолати цю заразу та знов порадувати вас своєю грою!