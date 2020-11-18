Аферисти пропонують пальне по 16 грн. за літр. І тернополяни “купують”

Лише 16 гривень за літр пального – таку ціну запропонували невідомі тернополянину. Чоловік спокусився на дешевизну, але бак авто залишився сухим – на АЗС, куди пройдисвіти відправили чоловіка заправити транспортний засіб, повідомили, що він не перший ошуканий клієнт.

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся 65-річний житель обласного центру і повідомив про шахрайство. Зі слів чоловіка, його син приніс з ринку додому оголошення про продаж дешевого пального. На папірці був указаний номер телефону, і тернополянин спокусився на пропозицію. Після кількох викликів на дзвінок відповів чоловік і підтвердив, що дійсно пропонує своїм клієнтам пальне за дуже привабливою ціною, от тільки за умови, якщо гроші перерахувати наперед на вказаний банківський рахунок. Чоловік зробив усе, про що домовлялися: оплатив вартість двохсот літрів пального і поїхав на АЗС. Але там ніхто не поспішав заправляти його авто. Співробітники заправки лише руками розвели, мовляв, ви не перший, хто заплатив гроші невідомо кому і невідомо за що.

Наразі правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи, аби встановити осіб, причетних до шахрайства, а тернополян закликають не спокушатися на дешеве пальне, особливо, коли мова йде про передоплату за товар. Поліцейські встановили, оголошення про бензин та дизпаливо за привабливою ціною шахраї та їхні спільники не лише роздають на вулицях міста, а й поширюють через соціальні мережі, меседжери, тому радять бути вкрай обережними.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 190 ККУ.