Як COVID-19 може впливати на шкіру, розповіла Галина Безкоровайна-Хара

Цей пост не про шкірні прояви коронавірусу.

Він радше призначений для тих пацієнтів, які мають хронічні шкірні захворювання та про проблеми, з якими можуть стикнутися пацієнти після одужання.

Пам’ятайте, що шкірні захворювання не лише при коронавірусі, але й інших патологічних станах часто переходять у стадію загострення.

Вашу звичайну зовнішню терапію (місцеве лікування) Ви можете продовжувати.

Проте, якщо Ви приймаєте:

гормональну терапію (таблетовані чи ін’єкційні гормональні препарати),

цитостатики,

імунобіологічну терапію (при лікуванні псоріазу та ін. шкірних зазворювань)

системні ретиноїди для лікування акне (Роаккутан, Акнетін)

ОБОВ’ЯЗКОВО

зв’яжіться з Вашим дерматологом для корекції лікування (зміни дозування, чи тимчасової повної відміни препарату)

повідомте сімейному лікарю про ВСІ медикаменти, які Ви застосовуєте всередину.

Що може спостерігатися з Вашою шкірою після одужання та з чим можна зіткнутись через деякий час?

Вас може турбувати сухість та лущення шкіри, хейліти ( запалення червоної облямівки губ), підвищення чутливості шкіри, ламкість нігтів та волосся.

Більш пізніми проявами може бути посилене випадіння волосся.

Більшість із цих проявів коригуються лікувальним доглядом.

Пам’ятаємо, що не лише коронавірус, але й стрес може спровокувати дебют хронічних захворювань як у дорослих, так і у дітей.

Тому, підтримка одне одного, започаткування нових сімейних традицій проводити час разом, опіка рідних та оптимізм – ось основна профілактика стресу.

Все обов’язково буде добре!