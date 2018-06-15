Активна громада Тернополя збирається в гості до Сергія Надала

Завтра 15 червня сесія міської ради. Активна громада Тернополя збирається її відвідати. Юлія Мамчак просить всіх небайдужих прийти та підтримати чергову спробу зареєструвати депутатську ініціативу рішення щодо заборони забудови парку Національного Відродження, скасування рішень щодо незаконного виділення землі в парку та повернення незаконно виділених ділянок в зелену зону.

Маю надію, що цього разу знайдуться сміливо депутати, які підтримають нас у цьому прагненні та підвищується під даним рішенням. Більш детальну інформацію можна буде отримати в координаторів під стінами ТМР. Приходьте о 8.50, ми розраховуємо на вашу підтримку, – пише жінка у мережі Фейсбук.