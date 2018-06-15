На Тернопільщині директорка місцевого підприємства привласнила та розтратила чуже майно на суму понад 1млн грн

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191(розтрата та привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 209 КК України (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів) стосовно директори сільськогосподарського підприємства.

Встановлено, що директорка товариства, яке зберігало на складах зерно, у 2015 році, шляхом використання свого службового становища, продала частину чужого збіжжя сої та кукурудзи, і не пустила на склади власників зерна. Потерпілими від неправомірних дій службової особи є 2 сільськогосподарські підприємства, яким завдано збитки більш, ніж на 1 млн. грн.

Розслідування завершено, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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