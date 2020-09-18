За межу вічності відійшов професор медичного університету Володимир Кондратюк

За межу вічності відійшов Володимир Андрійович Кондратюк – ветеран Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, колишній завідувач, професор кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Він був і залишається у наших серцях світлою людиною, прикладом невтомної працелюбності, мудрості, щирості та доброти, – кажуть у навчальному закладі.

Ректорат, профком, працівники, студенти і колеги глибоко сумують з приводу цієї втрати та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Володимира Андрійовича!