14:53 | 18.09.2020
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Новини Тернополя 

За межу вічності відійшов професор медичного університету Володимир Кондратюк

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За межу вічності відійшов Володимир Андрійович Кондратюк – ветеран Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, колишній завідувач, професор кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Він був і залишається у наших серцях світлою людиною, прикладом невтомної працелюбності, мудрості, щирості та доброти, – кажуть у навчальному закладі.

Ректорат, профком, працівники, студенти і колеги глибоко сумують з приводу цієї втрати та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Володимира Андрійовича!

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