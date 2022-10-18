Апеляцію 6 поліцейських, яких звинувачують у смерті хлопця, знову розглядатимуть у Тернополі

Повторний розгляд в апеляційній інстанції справи 6 патрульних поліцейських, звинувачених у перевищенні повноважень, що призвело до смерті 22-річного юнака, має відбутися у Тернопільському апеляційному суді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на дані порталу «Судова влада».

27 вересня Верховний суд за скаргами представника потерпілої і прокурора скасував ухвалу Тернопільського апеляційного суду, якою справу проти працівників поліції закрили через відсутність достатніх доказів вини.

Галицький районний суд Львова влітку минулого року визнав поліцейських винними у перевищенні влади і службових повноважень групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Усіх шістьох засудили до 8 років позбавлення волі. Та менше ніж за шість місяців Тернопільський апеляційний суд скасував цей вирок і справу закрив за відсутністю достатніх доказів вини працівників поліції. Апеляційний суд вказав на низку процесуальних порушень, а також вирішив, що дії обвинувачених самі по собі не могли безпосередньо призвести до удушення і смерті, а були опосередковані діями потерпілого.

Верховний суд скасував це рішення, зазначивши про відсутність суттєвих процедурних недоліків при збиранні доказів. Крім того, що Верховний суд вважає, що апеляційна інстанція вдалася до довільного викладу та перекручування обставин справи і не мотивувала своїх висновків.

Після рішення Верховного суду матеріали 12 жовтня надійшли для повторного розгляду до Тернопільського апеляційного суду. Уже визначено нових суддів, які будуть слухати справу, — головуюча Ірина Лекан і бокові судді — Галина Коструба та Ігор Ваврів. Дата першого засідання поки невідома.

Інцидент трапився у лютому 2018-го у Львові в приміщенні «Національної лотереї» в нічний час. При обшуку юнак поклав собі у рот пакетик і вдавався ним. Поліцейські замість допомогти застосували силу, що, за версією обвинувачення, призвело до смерті потерпілого.

Попри все, обвинувачені продовжили працювати в правоохоронному органі. Поліція публічно стала на їх бік, сприймаючи це як справу честі. Під час засідань апеляції під стінами суду постійно перебували люди з плакатами, частина з яких вимагала покарання поліцейських, а інші — їх виправдання. Апеляція слухалась у Тернополі, оскільки Львівський апеляційний суд не зміг сформувати колегію для розгляду цієї справи.