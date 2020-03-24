Архикатедра УГКЦ віддала свої приміщення для допомоги медикам Тернополя

Цими днями Архикатедральний Собор УГКЦ Тернополя став місцем збору та розприділення медичних засобів індивідуального захисту та першої необхідності для лікарень міста. Настоятель Собору о. Орест Павліський, з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, надав катехитичні приміщення до диспозиції ініціативній групі молодих тернопільських блогерів, які самоорганізувалися для допомоги медикам міста, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

Група небайдужих тернополян, до якої входить священник Архикатедри о. Роман Демуш, зорганізувались у спільноту @coronavirus.ternopil і запустили в соціальній мережі Instagram благодійний флешмоб під гаслом #нікоронавірусу. За кілька днів молодим людям вдалося зібрати близько 250 000 гривень, за які вони закупили засоби індивідуального захисту та медичні засоби першої необхідності для лікарень міста. До акції молодих людей долучилися тисячі людей доброї волі.

Цікаво, що ініціативна група волонтерів отримала від доброчинця стоматологічної клініки Олексюка велику кількість медичних масок та рукавичок, які благодійник спрямував на потреби священнослужителів та вірних парафій УГКЦ міста Тернополя та МДЦ «Зарваниця» для уможливлення здійснення душпастирської діяльності з дотриманням санітарних норм в часі епідемії. Управління Тернопільсько-Зборівської архиєпархії висловлює щиру вдячність жертводавцю.

До слова, у неділю, 22 березня, Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав запевнив, що при необхідності храми УГКЦ та їх приміщення стануть «церковними шпиталями» для допомоги медикам у часі епідемії.