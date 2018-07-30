Архиєпископа Тернопільського та Кременецького Нестора призначено Капеланом Пласту

Патріарх Київський і всієї України Філарет (Денисенко) благословив і видав резолюцію про призначенням Капеланом Пласту від УПЦ КП Архієпископа Тернопільського та Кременецького – владику Нестора (Писика), пластуна сеньйора, члена станиці Тернопіль. Владика Нестор є давнім прихильником Пласту і добрим приятелем багатьох київських і тернопільських пластунів. З його ініціативи і підтримки цього року відбулося два вишколи ( в січні у Тернополі, а в квітні – в Києві) для волонтерів Пласту з числа священиків та активних мирян.

За такий короткий час уже вдалось провести спільно з Пластом Всеукраїнській молодіжний Православний табір “Вірля”. Також Владика Нестор допомагає налагодити контакти з священниками з тих територій, де немає осередків Пласту та налагодити перші контакти для створення станиць по всій Україні.

Співпраця Пласту та церкви є одним із ключових позитивних моментів для розвитку як і нашої організації, так і нашого суспільства.