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Новини Тернополя 

АТОвцям роздадуть землю біля Малашівецького сміттєзвалища

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На сайті Тернопільської міської ради з’явилося оголошення наступного змісту: “До уваги учасників АТО/ООС! У с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади можна отримати земельну ділянку”.

Виявляється, що в с. Малашівці Тернопільської МТГ містобудівною документацією передбачений масив для надання учасникам АТО/ООС земельних ділянок площею 0,06 га під будівництво та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Надання земельних ділянок буде здійснюватися після розроблення детального плану території даного масиву.

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