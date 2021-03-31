АТОвцям роздадуть землю біля Малашівецького сміттєзвалища

На сайті Тернопільської міської ради з’явилося оголошення наступного змісту: “До уваги учасників АТО/ООС! У с. Малашівці Тернопільської міської територіальної громади можна отримати земельну ділянку”.

Виявляється, що в с. Малашівці Тернопільської МТГ містобудівною документацією передбачений масив для надання учасникам АТО/ООС земельних ділянок площею 0,06 га під будівництво та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Надання земельних ділянок буде здійснюватися після розроблення детального плану території даного масиву.