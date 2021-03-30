На Тернопільському ставі бійцями ДСНС врятовано чоловіка, що провалився під кригу

О 18.27 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на Тернопільському ставі напроти ресторану “Сапсан” під кригу провалився чоловік, На місце події негайно направлено черговий караул 1 державної пожежно-рятувальної частини та працівників оперативно-координаційного центру Управління.

Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників, які за допомогою спеціального обладнання за лічені хвилини добралися до потерпілого та вчасно надали йому допомогу – вдалося врятувати людське життя. Потерпілого доставлено до берега та передано працівникам екстреної медичної допомоги.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням не виходити на кригу, адже під час весняного потепління це може вартувати Вам життя!