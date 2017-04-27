Аварію на проспекті Бандери спровокував п’яний тернополянин

У вівторок, 25 квітня, близько 14-ї години, на вулиці Степана Бандери, трапилась ДТП за участі двох автомобілів “Volkswagen Passat” та “Dacia Logan”.

35-річний водій “Dacia Logan” перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Правопорушник від проходження медичного огляду на місці та проїхати в медичний заклад відмовився в категоричні формі.

На водія Dacia Logan склали протокол за ст. 124 КУпАП (ДТП), ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову ст. 125 КУпАП (Інші порушення ПДР)