Автопарк газовиків: на чому їздять працівники підприємства «Тернопільгаз» (Фото)

Оновлення та утримання парку автомобілів – одне з надважливих завдань «Тернопільгазу»

Нам сьогодні важко уявити підприємство, яке у своїй господарський діяльності не використовує транспортні засоби.

Питання формування парку автомобілів, його оновлення та утримання, належать до надважливих завдань газорозподільного підприємства «Тернопільгаз». Адже наявність сучасного транспорту дозволяє вчасно та якісно виконувати необхідні роботи із реконструкції газових мереж та забезпечувати миттєве реагування аварійних служб області при виникненні аварійних ситуацій.

Для забезпечення ефективної роботи автопарк «Тернопільгазу» налічує понад 200 одиниць техніки, серед якої трактори, екскаватори, автокрани, будівельна техніка, аварійно-ремонтні машини. Щороку підприємство докладає багато зусиль для оновлення автопарку. Так, в рамках Плану розвитку газорозподільної системи, цьогоріч вдалося закупити 13 автомобілів, які передані в експлуатацію районним газовим господарствам.

На особливому контролі у ПрАТ «Тернопільгаз» є попередження передчасного зношування наявних машин, підтримка їх у стані постійної готовності до експлуатації.